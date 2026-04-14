Obrero muere al caer del techo del Hotel Flipper en Masachapa

Melvin de Jesús Morales Sánchez, de 58 años, murió la tarde de este martes minutos después de caer del techo del hotel Flipper, ubicado en la localidad de Masachapa, en el municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua.

Lugareños dijeron que don Melvin estaba realizando labores de reparación en el techo del negocio, cuando perdió el equilibrio y cayó de una altura de 8 metros.

En el hecho, Morales Sánchez impactó la humanidad contra la acera de concreto, sufriendo múltiples lesiones graves.

En un intento por salvarle la vida, fue trasladado de Masachapa al hospital Antonio Lenín Fonseca, de Managua, donde se rindió a la muerte.

El ahora occiso tenía dos hijos y habitaba en las cercanías a la cancha de futbol de Masachapa.

