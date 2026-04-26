Masatepe: padre e hijo son atacados por sujetos que salieron ebrios de un bar

Rutilio García Martínez, de 60 años, y su hijo Richard Antonio García, de 33, fueron atacados a batazos por sujetos desconocidos en el municipio de Masatepe, departamento de Masaya.

Los lesionados habitan contiguo a un bar, de donde salieron los agresores borrachos y armados de un bate.

Acto seguido se metieron a la casa de padre e hijo y los golpearon sin ninguna piedad.

A causa del ataque, don Rutilio sufrió una fractura en el pómulo izquierdo y golpes en la cabeza, mientras que su hijo resultó con golpes en distintas partes del cuerpo.

Por la cercanía, padre e hijo fueron trasladados en un carro particular al Hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo.

En tanto, autoridades policiales de Masatepe investigan la identidad y paradero de los agresores.

