Microbús se estrella contra vivienda en las inmediaciones de los semáforos El Boer

El joven Carlos Velásquez, conductor del microbús color blanco, placas M 324-126 se estrelló contra la entrada de una vivienda ubicada en los semáforos El Boer, dos cuadras al sur y media abajo, la tarde de este martes.

Impactante choque: Microbús sin frenos impacta contra una casa

De acuerdo con informantes cazadores noticias el conductor, perdió el control del microbús por motivos desconocidos, impactando directamente contra el portón del inmueble en que funciona un taller de costuras.

Tu Nueva Radio Ya, conoció que la casa es alquilada por el señor Bismarck Bermúdez, quien da empleo a unas seis personas, entre mujeres y varones.

El fuerte impacto provocó que la verja del portón se desprendiera hacía adentro y el trabajador Carlos Torres de 36 años, resultara con un hematoma en el dedo meñique de su mano derecha y golpes en el pecho, pero no ameritó atención hospitalaria.

Microbús sin frenos daña vivienda cerca de los semáforos El Boer, Managua

Agentes de la Policía de tránsito llegaron al lugar para indagar mayores detalles y determinar las causas del accidente que dejó como saldo daños materiales en la vivienda y al microbús.