10 delincuentes peligrosos son arrestados durante la última semana en Masaya

Entre el lunes 6 y el domingo 12 de abril, la Policía Nacional capturó a diez sujetos por cometer delitos de peligrosidad en diferentes puntos del departamento de Masaya.

Entre los detenidos se encuentran 4 por cometer asaltos, 4 por robos con fuerza, uno por violación y uno por abuso sexual.

De acuerdo con los informes de las autoridades policiales, los delitos fueron cometidos en los municipios de Masaya, San Juan de Orienta, La Concepción, Masatepe y Nindirí.

Como parte del trabajo preventivo, durante la semana la Policía garantizó el plan de seguridad escolar, destinos turísticos, centros recreativos y balnearios del departamento.

