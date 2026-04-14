Señor que perdió su vivienda en incendio muere atropellado por un bus en Río San Juan

El adulto mayor Dionisio Cruz Arana, de 89 años, murió atropellado por un bus la mañana de hoy martes, en la comunidad El Salto, ubicada El Almendro, Río San Juan.

Dionisio Cruz Arana, de 89 años

Don Cruz Arana quien utilizaba un bastón para movilizarse, intentaba cruzar la vía cuando fue impactado por el bus que cubre la ruta San Carlos-Nueva Guinea.

A causa del impacto, el adulto mayor quien habitaba en la comarca El Zapotal, en El Almendro, sufrió una muerte inmediata.

Adulto mayor muere atropellado por bus en El Salto, El Almendro

Según los registros, el pasado 14 de marzo, don Dionisio Cruz perdió su vivienda a causa de un incendio, sufriendo más de 50 mil córdobas en pérdidas económicas.

Días después, la Alcaldía Sandinista de El Almendro le construyó una vivienda donde será velado y sepultado por familiares y amistades.

