Hombre pierde la vida al caer ebrio desde puente en el Cuá, Jinotega

El ciudadano Carlos Castro Zamora, de unos 38 años, falleció a causa de un trauma craneal severo y hemorragia cerebral, tras caer desde un puente en El Cuá, Jinotega.

Tragedia en El Cuá: muere Carlos Castro Zamora

De acuerdo con los informes, Castro Zamora iba caminando anoche en estado de ebriedad y al intentar cruzar el puente conocido como “La Esperanza, perdió el equilibrio y cayó a varios metros de profundidad.

El cuerpo de Carlos Castro Zamora fue recuperado por miembros de los Bomberos Unidos con el acompañamiento de la Policía Nacional y entregado a su pariente Luis Elsther Castro.

