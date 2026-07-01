Un joven identificado con el apellido Alfaro se privó de su existencia anoche luego de llegar a su casa en la comarca en Los Cedro, en Villa El Carmen, Managua.

Cazadores de noticias informaron que Alfaro llegó a su casa y luego se encerró en su cuarto donde se quitó la vida por la vía de la asfixia mecánica, dejando en la incertidumbre en su familia que no se explica que lo agobió para empujarlo a tomar la fatal decisión.

Este hecho ocurrió solo 36 horas después de que otra jovencita de 16 años, de Somoto, Madriz, igualmente se privó de su vida en las mismas circunstancias.