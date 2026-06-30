Bayron Torrez grave tras brutal golpiza en Estelí

El ciudadano Bayron Torrez, de unos 35 años, fue llevado por la Cruz Blanca, al hospital San Juan de Dios de la ciudad de Estelí, debido a tres batazos que le propinaron al menos seis sujetos que lo agredieron de “puro aire” cuando el afectado estaba sentado en las afueras de una vivienda, en el Reparto San Miguel.

Los antisociales que además andaban armados de machete estos agredieron con un bate a Torrez quien fue auxiliado por vecinos.

«Nosotros lo auxiliamos y llamé al 118 de la policía, ellos me dieron el número de la ambulancia, el muchacho estaba convulsionando, pero si nosotros no lo hubiéramos socorrido a tiempo hubiera pasado a más, andaban como seis, le dieron con un bate, el muchacho estaba sentado, le dieron de puro gusto», relató un testigo.

Por otra parte con una herida en el parietal izquierdo y golpes en todo el cuerpo resultó Marcos Casimiro Flores Cruz, de 34 años, al recibir un botellazo de parte de un pofi de tragos durante una discusión en la comarca Veracruz, de donde fue llevado al hospital Manolo Morales.

A ese mismo hospital fue trasladado, Joel Marcelo Fierro, de 28 años, quien resultó con golpes y excoriaciones, al caerse de una motociclista en la colonia 14 de septiembre.