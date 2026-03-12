Estelí: Soldador pierde la vida al caer desde techo de vivienda

El señor Abel de Jesús Jiménez Torres, de 45 años, murió la tarde del martes a causa de las lesiones que sufrió al caer del techo de una vivienda, donde realizaba trabajos de soldadura.

Trágica caída desde un techo en Pueblo Nuevo

La tragedia ocurrió en la comunidad El Rosario, en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Estelí.

Pobladores de la zona informaron que Jiménez Torres perdió el equilibrio y cayó al vacío al momento que realizaba su labor.

A causa del fuerte impacto contra el suelo, sufrió graves fracturas y fue trasladado a un centro asistencial de la zona con la esperanza de salvarle la vida, sin embargo falleció en el trayecto.

El señor Yimer Jiménez dijo que su hermano Abel de Jesús se ganaba la vida como albañil y soldador. Hasta hoy jueves está siendo velado en la comunidad Los Calpules donde residía, y mañana viernes le darán cristiana sepultura.

