Estelí: Obrero resulta lesionado por descarga eléctrica mientras pintaba clínica

El trabajador Alexander Rizo, de 39 años, resultó gravemente lesionado tras recibir una descarga eléctrica de alto voltaje mientras trabajaba en la segunda planta de una clínica en el barrio Héroes y Mártires, en la ciudad de Estelí.

Accidente eléctrico grave en clínica de Estelí

El accidente laboral ocurrió la tarde de este martes, exactamente de las oficinas de INISER dos cuadras al este.

Informes preliminares indican que Rizo utilizaba un rodo para pintar las paredes exteriores cuando, accidentalmente, hizo contacto con cables de alta tensión.

El impacto lo dejó inmovilizado en la estructura, lo que obligó a sus compañeros de labores a solicitar ayuda inmediata a los cuerpos de socorro.

Miembros de la Cruz Blanca y Bomberos Unidos desplegaron un operativo de rescate en la parte alta del inmueble.

Tras ser estabilizado en el lugar, el trabajador fue trasladado de urgencia al Hospital Regional San Juan de Dios, donde permanece bajo observación médica especializada.

