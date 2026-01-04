Estelí: Hombre muere al impactar la cabeza contra una acera

Don Carlos Ramón Lagos, de 58 años, murió la mañana de hoy domingo al impactar la cabeza contra una acera en el barrio Filemón Rivera, de Estelí.

Hombre muere tras caer en acera en barrio de Estelí

Cazadores de Noticias informaron que don Carlos andaba en presunto estado de ebriedad, cuando sufrió la caída accidental.

En el hecho, impactó la cabeza contra la estructura de concreto, sufriendo graves lesiones en la cabeza que le causaron la muerte.

Al sitio se desplazó un equipo policial de Estelí para ampliar las investigaciones del caso.

