Nicaragua recibe Copias de Estilo del nuevo embajador de Reino Unido

La Cancillería de la República de Nicaragua recibió la mañana de este viernes las Copias de Estilo del señor Edward John Stevens, quien se acredita oficialmente como Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante el Pueblo y Gobierno nicaragüense.

Nicaragua: Reino Unido afianza lazos con Embajador Stevens

Durante el encuentro protocolar, el Embajador Stevens transmitió un saludo cordial al Pueblo y Gobierno de Nicaragua, expresando su gratitud por la cálida bienvenida recibida.

Asimismo, manifestó su firme deseo de continuar construyendo relaciones sólidas y profundizando el intercambio bilateral en áreas estratégicas de interés común, tales como el turismo, la economía verde y la acción climática.

Por su parte, las autoridades nicaragüenses dieron la bienvenida formal al diplomático, transmitiéndole los saludos fraternos de los Co-Presidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana.

En la reunión se reiteró la voluntad de Nicaragua de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación que unen a ambas naciones.

Finalmente, ambas partes coincidieron en la importancia de ampliar el intercambio comercial y fortalecer el diálogo bilateral, reafirmando el compromiso de trabajar conjuntamente en el desarrollo de programas que beneficien a los dos países bajo un marco de respeto y colaboración mutua.

