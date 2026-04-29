Nicaragua participa en conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá

En representación del Gobierno sandinista, la Embajada de Nicaragua en Panamá participó en la Sesión Especial por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, celebrada en el Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional de este país hermano.

Nicaragua en Panamá: Ratifica unidad en Congreso Anfictiónico

El evento conmemoró la histórica convocatoria de Simón Bolívar en 1826, hito fundamental para la integración de los pueblos americanos.

Durante la ceremonia, que incluyó actos culturales y la colocación de ofrendas florales, el Presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, diputado Jorge Herrera, y el Viceministro de Cancillería, Carlos Guevara, destacaron la relevancia de esta fecha para la historia y el rumbo del continente.

En el marco de la sesión, la delegación nicaragüense, encabezada por el Embajador compañero Carlos Midence, recibió un pergamino en reconocimiento a su participación.

El Embajador trasladó los saludos fraternos de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, reafirmando la voluntad de Nicaragua de continuar fortaleciendo los procesos de unidad continental.

Con esta participación, Nicaragua ratifica su firme compromiso con el multilateralismo, la defensa de la soberanía y el aprecio por los hitos históricos que fundamentan la hermandad entre los pueblos de Nuestra América.