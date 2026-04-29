Nicaragua visita la aldea Al-Mughayyir en Palestina

En atención a una invitación oficial de las autoridades de Palestina, el Gobierno de Nicaragua, a través de su embajador, compañero Gadiel Arce Mairena, visitó este miércoles la histórica aldea de Al-Mughayyir, ubicada al noroeste de Ramala.

Nicaragua en Palestina revela crisis: 60% escuelas destruidas

La visita tuvo como objetivo conocer de primera mano la situación de las familias palestinas y reafirmar los lazos de hermandad entre ambas naciones.

Durante el encuentro, la Gobernadora de Ramala y Al-Bireh, Laila Ghannam, expuso las difíciles condiciones de vida que enfrenta la población debido a las constantes agresiones en la zona.

Por su parte, el Ministro de Educación, doctor Amjad Barhan, brindó un diagnóstico alarmante sobre el sistema educativo, señalando que más del 60% de la infraestructura escolar ha sido dañada, afectando el derecho a la educación de más de un millón de estudiantes.

La delegación nicaragüense sostuvo un emotivo encuentro con familiares de niños mártires, a quienes se les transmitió el acompañamiento y profundo pesar del pueblo de Nicaragua.

El Embajador Arce reiteró el respaldo incondicional de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo a la causa palestina.

Con este acto, Nicaragua ratifica su compromiso invariable con los principios de justicia social, el respeto al Derecho Internacional y la protección de la niñez, abogando siempre por la paz y la soberanía del heroico Pueblo Palestino.

