Nicaragua y Asociación Empresarial de Türkiye exploran oportunidades de inversión

Este miércoles 29 de abril, la Embajada de Nicaragua en Ankara recibió la visita del Sr. Özcan Polat, Presidente de la Asociación Empresarial Internacional (ULUSDER), con sede en la ciudad de Malatya, Türkiye.

Nicaragua, Türkiye: Malatya impulsa comercio e inversión

El encuentro tuvo como objetivo principal estrechar los vínculos comerciales y explorar nuevas rutas de cooperación económica entre ambas naciones.

Durante la reunión, el Sr. Polat compartió detalles sobre el potencial productivo de Malatya, una región estratégica del sureste turco destacada por su desarrollo industrial, de defensa y su liderazgo mundial en la producción de albaricoques.

Por su parte, la representación nicaragüense presentó las ventajas competitivas y oportunidades de negocios que ofrece nuestro país, resaltando los principales productos de exportación y el clima favorable para la inversión extranjera.

Ambas partes coincidieron en el interés de dinamizar el intercambio bilateral mediante la promoción de misiones empresariales turcas a Nicaragua.

Con este acercamiento, el Gobierno de Nicaragua reafirma su compromiso de continuar abriendo mercados y fortaleciendo las relaciones económicas internacionales para el progreso y bienestar del pueblo nicaragüense.

