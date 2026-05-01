Nicaragua y Venezuela fortalecen lazos de cooperación en Economía Creativa

La Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia de la República recibió ayer jueves la visita de cortesía del Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Nicaragua, compañero Rubén Darío Molina.

Nicaragua: Embajador Venezuela y Camila Ortega impulsan creatividad

El encuentro se desarrolló en un ambiente cálido y amistoso, con el objetivo de estrechar los vínculos de hermandad y colaboración entre ambos países.

Durante la reunión, la compañera Camila Ortega Murillo, Coordinadora General de la Comisión Nacional de Economía Creativa, transmitió los saludos fraternos del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

Asimismo, presentó los avances y programas del Modelo de Economía Creativa que impulsa el Buen Gobierno Sandinista, resaltando el apoyo a los emprendimientos como el motor fundamental de una economía innovadora y familiar.

En este contexto, se destacó el papel de la plataforma Nicaragua Diseña como un espacio que ha fomentado el intercambio cultural, permitiendo la participación de diseñadores venezolanos en diversas ediciones.

Por su parte, el Embajador Molina agradeció el recibimiento y manifestó su plena disposición para continuar fortaleciendo las relaciones de cooperación en áreas de interés mutuo para el desarrollo creativo y cultural de ambas naciones.

En el encuentro participaron también los titulares de la Secretaría de Economía Creativa y Naranja, compañeros Humberto González, Sonia Porras Green y Luis Morales Alonso.

Como gesto de fraternidad, el Embajador recibió obsequios artesanales representativos de la identidad nicaragüense, provenientes de las Ciudades Creativas de San Juan de Oriente, Estelí y Matagalpa.



