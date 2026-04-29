Nicaragua y Camboya consolidan agenda de cooperación bilatera el Phnom Penh

Este 28 y 29 de abril, el Gobierno de Nicaragua, a través de su embajador ante el Reino de Camboya, compañero Mario Armengol Campos, desarrolló una intensa agenda de trabajo en la ciudad de Phnom Penh.

Nicaragua en Camboya: Históricos pasos para fortalecer lazos

Las visitas oficiales tuvieron como objetivo fortalecer las relaciones diplomáticas, políticas, culturales y comerciales entre ambas naciones hermanas.

En el ámbito cultural, el embajador sostuvo un encuentro con la Ministra de Cultura y Bellas Artes, Sra. Phoeurng Sackona, con quien identificó oportunidades para promover el intercambio artístico.

Asimismo, en materia económica, se reunió con el Secretario de Estado del Ministerio de Comercio, Sr. Rath Saravuth, para abordar mecanismos que dinamicen las exportaciones e importaciones bilaterales.

La jornada también incluyó un importante acercamiento con la Asamblea Nacional de Camboya. Miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores e Información intercambiaron experiencias sobre diplomacia parlamentaria y discutieron la futura creación de Grupos de Amistad Parlamentarios, reforzando los vínculos entre ambos poderes legislativos.

Finalmente, las autoridades de la Cancillería camboyana avanzaron junto al Embajador Armengol en la organización de la Primera Reunión de Consultas Políticas entre Managua y Phnom Penh.

Estos encuentros reafirman el compromiso de ambos países de consolidar una agenda basada en el respeto mutuo, la solidaridad y la cooperación para el bienestar de sus pueblos.

