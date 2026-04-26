Nicaragua felicita a Sierra Leona por 64 años de libertad

El Gobierno de Nicaragua felicita a Sierra Leona por el 64 Aniversario de Independencia. Los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo envían deseos de paz, bienestar y prosperidad a ese pueblo hermano.

A continuación, el mensaje íntegro

Managua, 26 de Abril de 2026

Su Excelencia

Sr. Julius Maada Bio

Presidente de la República

de Sierra Leona

Freetown

Querido Hermano Presidente,

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, deseamos expresar nuestras más sinceras felicitaciones a Usted, a Su Gobierno y al Hermano Pueblo de la República de Sierra Leona, con motivo de la celebración de su Día Nacional, el próximo 27 de Abril, fecha en que se conmemora el 64º Aniversario de la Independencia.

En esta significativa ocasión histórica, recordamos con respeto la Independencia alcanzada por el Pueblo sierraleonés en 1961, afirmando su Soberanía, Identidad Nacional y Derecho a construir libremente su propio destino.

Al celebrar junto a Ustedes esta importante fecha, transmitimos nuestros mejores Deseos de Paz, Bienestar y Prosperidad para el Noble Pueblo sierraleonés, reiterando a Usted, Querido Hermano Presidente, nuestro Abrazo Fraterno, con el cariño y respeto del Pueblo Nicaragüense.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo