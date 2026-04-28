Nicaragua saluda continuidad de liderazgo con la República del Congo

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua envió mensajes de felicitación a las máximas autoridades de la República del Congo (Brazzaville), con motivo de la reelección del Presidente Denis Sassou Nguesso y el nuevo nombramiento del Primer Ministro Anatole Collinet Makosso.

Presidente Denis Sassou Nguesso

A través de misivas suscritas por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, el gobierno nicaragüense ratificó su voluntad de continuar profundizando los históricos lazos de amistad y solidaridad.

El mensaje destaca que, bajo el liderazgo del Presidente Nguesso y la gestión operativa del Primer Ministro Makosso, el pueblo congoleño continuará transitando por sendas de paz, estabilidad y desarrollo integral.

Nicaragua aprovechó la oportunidad para reafirmar su compromiso de avanzar junto a la nación africana en la defensa de principios fundamentales como la independencia, la soberanía y la autodeterminación.

Asimismo, se subrayó la importancia de la lucha compartida por un mundo multipolar basado en la justicia social y el bienestar para las futuras generaciones.

Con este gesto, el Gobierno de Nicaragua ratifica su política de fraternidad con los pueblos de África, enviando un abrazo fraterno y el cariño de las familias nicaragüenses a las autoridades y al pueblo del Congo, en un espíritu de unidad y respeto mutuo.

