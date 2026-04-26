Nicaragua envía mensaje a Sudáfrica por Día de la Libertad

El Gobierno de Nicaragua felicita a Sudáfrica por su Día Nacional. Resalta lazos históricos, valores compartidos y el legado de Nelson Mandela por la libertad y dignidad.

A continuación, el mensaje

Managua, 26 de Abril de 2026

Su Excelencia

Sr. Matamela Cyril Ramaphosa

Presidente de la República de Sudáfrica

y Presidente del Congreso Nacional Africano (ANC)

Pretoria

Querido Hermano Presidente,

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, deseamos expresar nuestras más sinceras felicitaciones a Usted, al Hermano Pueblo y Gobierno de la República de Sudáfrica, con motivo de la celebración de su Día Nacional, el próximo 27 de Abril, fecha en que se conmemora el histórico Día de la Libertad.

Nicaragua honra profundamente la valentía y la determinación de quienes lucharon por la Dignidad Humana y la Igualdad, guiados por el Legado Universal de Nelson Mandela y de todas las Mujeres y Hombres que entregaron sus esfuerzos a la construcción de una Nación Libre y Soberana.

En esta fecha significativa, reiteramos los históricos Lazos de Amistad, Hermandad y Cooperación que unen a Nicaragua y Sudáfrica, relaciones construidas sobre valores compartidos de dignidad, resistencia y compromiso con un Orden Internacional Más Justo, Inclusivo y Multipolar.

Al celebrar junto a Ustedes esta importante ocasión, transmitimos nuestros mejores Deseos de Bienestar, Prosperidad y Unidad para el noble Pueblo Sudafricano, reiterando a Usted Querido Hermano Presidente, nuestro Abrazo Fraterno, con el Cariño y Respeto del Pueblo Nicaragüense para el Hermano Pueblo Sudafricano.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo