FSLN y Partido Rusia Justa firman acuerdo de hermandad y cooperación

Este 28 de abril, en la sede de la Duma Estatal de la Federación de Rusia, se llevó a cabo la firma oficial de un acuerdo bilateral entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Rusia Justa.

FSLN y Rusia Justa Sellan Alianza Estratégica en Duma

El histórico acto se realizó en el marco del Primer Foro de la Red Socialista Internacional “SOVINTERN”, consolidando los lazos de hermandad y solidaridad entre ambas naciones.

El acuerdo fue suscrito por la compañera Arling Alonso, en representación del FSLN, y el Compañero Sergei Mijáilovich Mirónov, líder de Rusia Justa y Jefe de su facción parlamentaria.

Durante la ceremonia, Mirónov calificó a Nicaragua como un aliado estratégico, agradeciendo al Comandante Daniel Ortega y a la Compañera Rosario Murillo por su firme respaldo en foros internacionales contra el neofascismo y el neocolonialismo.

Por su parte, la compañera Arling Alonso transmitió los saludos fraternos de la jefatura de Estado nicaragüense, ratificando el compromiso inalterable de Nicaragua con la soberanía, la autodeterminación y el bien común.

Subrayó que ambos pueblos continúan avanzando juntos en la lucha por alcanzar la paz y la construcción de un mundo multipolar más justo.

La delegación nicaragüense que acompañó la firma estuvo integrada por los diputados Edwin Castro, Jefe de Bancada del FSLN; Wilfredo Navarro, Segundo Secretario de la Asamblea Nacional; y la Embajadora de Nicaragua en Rusia, Alba Azucena Torres. Por la parte rusa, destacó la presencia de Alexander Babakov, Vicepresidente de la Duma Estatal.

