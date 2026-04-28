Nicaragua y Camboya fortalecen relaciones con nuevos acuerdos de cooperación

El Gobierno de Nicaragua suscribió este martes en la ciudad de Phnom Penh importantes instrumentos legales con el Reino de Camboya, orientados a estrechar los lazos de amistad, respeto y complementariedad entre ambas naciones.

La ceremonia tuvo lugar en la sede de la Cancillería camboyana, donde el Embajador de Nicaragua, compañero Mario Armengol Campos, y la Ministra en funciones, compañera EAT Sophea, firmaron un Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de Consultas Políticas.

Asimismo, se suscribió un Acuerdo de Exención de Visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio, facilitando el intercambio entre ambas administraciones.

Nicaragua firma acuerdos con Camboya en Phnom Penh

La firma de estos instrumentos representa un avance significativo en el fortalecimiento del diálogo político y crea nuevos espacios de trabajo conjunto en beneficio de ambos pueblos.

Ambas representaciones ratificaron su voluntad de continuar profundizando la cooperación bilateral, fundamentada en el respeto a la soberanía, la autodeterminación y la búsqueda del desarrollo compartido.

