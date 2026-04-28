Escalador termina en prisión por llevarse 6 lámparas de un rótulo en barrio San Judas

A Jorge Ezequiel Peña Olivas el plan de «iluminarse» la vida le salió bastante oscuro. El señalado fue presentado ante el Juzgado Sexto de Audiencia de Managua tras ser acusado de un audaz, aunque fallido, robo con fuerza en el barrio San Judas, sector Miralagos.

Jorge Ezequiel Peña Olivas

Según la acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado 15 de abril, cuando Peña Olivas demostró sus dotes de escalador al subir una estructura publicitaria de unos cinco metros de altura.

Una vez en la cima, cual técnico electricista, forzó el sistema y sustrajo seis lámparas valoradas en mil dólares, un transformador, un temporizador y dos contactores, botín que empacó cuidadosamente en un saco.

Sin embargo, la suerte no bajó con él. Al descender de las alturas, fue sorprendido por un ciudadano que intentó retenerlo; aunque el señalado logró huir con el saco a cuestas, la justicia no tardó en alcanzarlo.

El juez Rolando Sanarrusia, tras analizar el «brillante» operativo, admitió la acusación y le dictó prisión preventiva.

Jorge Ezequiel pasará sus próximos días tras las rejas a la espera de la audiencia inicial, programada para el próximo 8 de mayo, donde se decidirá si este episodio de «ingeniería nocturna» lo lleva directamente a juicio.

