Mil privados de libertad recuperan su convivencia familiar

Mil hombres y mujeres recuperaron la libertad y ahora podrán reunirse nuevamente con sus familias tras recibir el beneficio legal de convivencia familiar, otorgado por el Gobierno Sandinista.

Durante la actividad, los beneficiados expresaron su agradecimiento por las oportunidades de superación que recibieron dentro de los penales del país, destacando los programas de enseñanza técnica, educación universitaria y manualidades, los cuales les permitirán mejorar la economía de sus hogares y continuar sus estudios fuera del sistema penitenciario.

Las personas liberadas son originarias de los departamentos de Rivas, Carazo, Masaya, Jinotega y Granada.