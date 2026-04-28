Programan Audiencia Inicial para joven acusado de homicidio imprudente en Jalapa

Para el próximo lunes 4 de mayo fue programada la audiencia inicial en el Juzgado Penal Local de Jalapa, en contra de Kenet Anexi Blandón Huete, de 22 años, por la muerte de Milyer Aleyda Vargas Fajardo, de 41 años.

Kenet Anexi Blandón Huete, de 22 años

El joven enfrentará el proceso judicial bajo la medida cautelar de prisión preventiva, tras ser señalado como el presunto responsable del trágico accidente de tránsito que cobró la vida de Milyer en el departamento de Nueva Segovia.

Los hechos que originan la acusación del Ministerio Público ocurrieron el pasado 25 de abril en la comarca Champigny.

Según el libelo acusatorio, el procesado conducía un automóvil sedán color blanco, placas M 043 685, de manera temeraria.

Presuntamente, una maniobra indebida provocó que perdiera el control del vehículo, se saliera de la vía e invadiera el área peatonal.

En el lugar se encontraba Milyer Aleyda, quien lamentablemente falleció de forma instantánea a causa del brutal impacto.

La Fiscalía sostiene que el hecho se tipifica como homicidio imprudente, bajo el artículo 141 del Código Penal, y asegura contar con suficientes elementos de convicción y testigos presenciales para demostrar la responsabilidad del acusado.

Ante la gravedad del suceso y los elementos presentados en la audiencia preliminar, el juez Bosco Rodríguez admitió la causa y dictó la prisión preventiva para Blandón Huete.

Con esta decisión, se garantiza la presencia del señalado en la audiencia del 4 de mayo, donde se determinará si el caso es remitido a juicio oral y público.

