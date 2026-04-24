Procesan a sujetos señalados de asaltar en vehículo en el barrio Loma Linda

Dos sujetos identificados como Orion Guadalupe Baldizón Vargas y Howard Johao Martínez Avendaño enfrentan un proceso judicial tras ser señalados de utilizar un vehículo para cometer robos con intimidación en Managua.

Caen asaltantes en Managua: Uno confiesa, otro a juicio

El caso más reciente ocurrió en el barrio Loma Linda, donde interceptaron a una ciudadana identificada como Bratly Fabiana González Hernández durante la madrugada.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los ocupantes del automotor intimidaron a la víctima con un objeto cortante para despojarla de sus pertenencias.

Entre los objetos robados se detallan un iPhone 15 Pro Max, dinero en efectivo y documentos personales. Tras el asalto, las autoridades lograron la captura de los sospechosos y la ocupación del vehículo involucrado.

Durante la audiencia ante el doctor Francisco Javier Mairena Larios, Juez Séptimo de Audiencia de Managua, Orion Guadalupe Baldizón Vargas decidió admitir los hechos.

Ante esta confesión, la fiscalía solicitó una pena de cinco años y seis meses de prisión, mientras que la defensa técnica pidió al judicial que la condena sea de tres años de cárcel.

Por su parte, el segundo acusado, Howard Johao Martínez Avendaño, negó su participación en el atraco.

Debido a esto, el juez decidió remitir su causa a juicio oral y público para el próximo 14 de mayo, fecha en la que se evacuará el intercambio de pruebas para determinar su responsabilidad en el delito de robo con intimidación.

