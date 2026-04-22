Sujeto se declara culpable de intentar abusar de una niña, en Mateare

Una pena de 5 años de cárcel pidió el Ministerio Público para un sujeto de apellidos Orozco Aguirre, procesado por el delito de Explotación sexual, pornografía y acto sexual mediante pago.

La perjudicada en el caso es una niña de 9 años, habitante del municipio de Mateare, departamento de Managua.

El padre de la menor informó que Orozco Aguirre aprovechaba el momento que la niña iba a la venta, para seguirla, acosarla e instarla a cometer actos inmorales.

La pequeña informó a sus progenitores quienes denunciaron el caso y las autoridades de la zona dieron seguimiento al caso.

Durante la audiencia, Orozco Aguirre se declaró culpable del caso, quedano pendiente la lectura de pena en su contra.

