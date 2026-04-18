Hombre con una ametralladora tirotea a personas en plena calle y toma rehenes en Kiev

El alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, comunicó que, en total, hay 6 víctimas mortales.

Un hombre armado con una ametralladora abrió fuego este sábado contra varias personas en una zona urbana de Kiev, en un ataque que dejó varios muertos y heridos.

La Policía comunicó que un desconocido empezó a disparar contra transeúntes en el distrito de Deméyevka, por lo que se activó una operación especial para detener al atacante. Además, se informó que el agresor se habría atrincherado en un supermercado de la zona, donde mantenía a varios rehenes y continuaba disparando.

Asimismo, se produjo un incendio en un edificio residencial ubicado en la zona en la que ocurrió el tiroteo, y no se descarta que el atacante hubiera hecho estallar algún tipo de artefacto explosivo durante el incidente.

Posteriormente, el ministro del Interior, Igor Klimenko, declaró que el tirador fue abatido durante el operativo de detención.

RT