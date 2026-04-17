Un sismo de 5,1 sacude Indonesia

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 35 kilómetros.

Un sismo de magnitud 5,1 se detectó este sábado en Indonesia. El epicentro tuvo lugar a 127 kilómetros de la localidad de Ternate, entre las islas de Sulawesi y Molucas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El movimiento telúrico, que se produjo a una profundidad de 35 kilómetros, se detectó al sur de Filipinas. Hasta el momento no se reportaron heridos ni daños materiales.