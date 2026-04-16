Ex vicegobernador de Virginia asesina a su esposa y se quita la vida frente a sus hijos

El ex vicegobernador de Virginia, Estados Unidos, Justin Fairfax, de 47 años, se privó de la vida de un disparo, tras matar a balazos a su esposa Cerina Fairfax, durante una pelea doméstica.

Tragedia en Virginia: Exvicegobernador mata a esposa y se suicida

La tragedia ocurrió la madrugada de este jueves dentro de su vivienda, donde también se encontraban sus dos hijos adolescentes, uno de los cuales llamó a los números de emergencia tras lo sucedido.

Según la policía del condado de Fairfax, todo apunta a que el exfuncionario cometió el crimen y luego se suicidó, en medio de un proceso de divorcio que había generado tensiones.

Las autoridades indicaron que la pareja estaba separada, aunque aún vivían en la misma casa, y que cámaras instaladas en el interior ayudaron a reconstruir lo ocurrido.

La investigación continúa, mientras los hijos de la pareja quedaron bajo el cuidado de familiares tras el devastador hecho.

La policía asegura que no hay riesgo para la comunidad, pero el caso deja al descubierto una tragedia marcada por conflictos familiares.

