Decomisan 30 tacos de cocaína que iban a ser envidados de Costa Rica a España en mariscos congelados

Oficiales antidrogas decomisaron la noche de ayer jueves 30 paquetes de cocaína que fueron sacados de una bodega en Costa Rica, para ser enviados a España ocultos en un contenedor que transportaba mariscos congelados.

La incautación fue realizada en la Terminal de Contenedores de Moín, en la provincia de Limón, en la Costa Caribe de Costa Rica.

El cargamento ilícito fue detectado gracias al uso de escáneres de seguridad, lo que permitió identificar la droga antes de que saliera de ese país.

El caso quedó a cargo de la Policía de Control de Drogas (PCD), que ahora realizará las investigaciones para determinar a los responsables detrás de ese intento de tráfico internacional.

Desde julio de 2023, las autoridades ticas han incautado más de 21 toneladas de droga, lo que demuestra que Costa Rica es una bodega grande que el narcotráfico tiene en Centroamérica.

Tras la ocupación, las autoridades dijeron que continuarán reforzando los controles en los puertos, para tratar de frenar el avance de las organizaciones criminales que utilizan Costa Rica como bodega y ruta para el envío de drogas hacia Europa y otros destinos.