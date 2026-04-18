Muere en hospital Lenin Fonseca desconocido atropellado por vehículo en Tipitapa

En sala de Shock del hospital Antonio Lenin Fonseca murió anoche un ciudadano de la tercera edad de aproximadamente 75 años, horas después de sufrir un violento accidente de tránsito, en Tipitapa, Managua.

Se conoció que el desafortunado caminaba por el sector conocido el Chanchito, carretera vieja a Tipitapa, donde fue atropellado por un vehículo y luego rematado por una motocicleta.

El infortunado fue llevado al hospital Yolanda Mayorga, y luego transferido al Lenin Fonseca debido al trauma craneal severo y politraumatismo que sufrió, sin embargo falleció posteriormente.

El ahora occiso era de piel morena, pelo crespo cano, delgado, de 1.60 de estatura.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la debida autopsia y determinar la causa directa de su fallecimiento.