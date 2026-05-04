Filipinas tiembla: sismo de 6.0 pone a correr a la gente

Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió la isla de Samar, en el centro de Filipinas, este lunes en horas de mediodía (horario local).

Alerta: fuerte terremoto remece isla de Samar este lunes

El epicentro se ubicó a 9 kilómetros de la localidad costera de San Julian, con una profundidad de 73.3 kilómetros, según precisó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Un agente de la policía local describió el movimiento como «fuerte y repentino». Por el momento no se reportan heridos, pero el susto fue grande.

«Aquí en la estación policial se rompió una de las vigas que sujetan el techo. Vi que se movieron algunos muebles», relató el policía.

El uniformado agregó que junto a sus colegas se tiraron a la calle de una vez, abandonando la sede policial por temor a que viniera otro sismo detrás.

Filipinas tiembla casi a diario. El archipiélago está clavado en el «anillo de fuego» del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón hasta el sudeste asiático y toda la cuenca del Pacífico.

📍🇵🇭 Un sismo de magnitud 6 sacudió #Filipinas. El epicentro se ubicó a 71 km al noreste de #Panalanoy, en la costa de #Samar, a 73 kilómetros de profundidad. #Radio580pic.twitter.com/LANbwhWBzz — Radio 580 Nicaragua (@radio580nic) May 4, 2026