Tigo se convierte en el canal oficial del Mundial 2026 y transmitirá todos los partidos en Nicaragua

Tigo Nicaragua anunció oficialmente que será el canal autorizado de la Copa Mundial de la FIFA 2026, llevando la transmisión completa de los 104 partidos tanto en Tigo Hogar como en dispositivos móviles en alta definición. La empresa de telecomunicaciones se prepara para conectar a todo el país con la pasión futbolística más grande del planeta, mientras que la cuenta regresiva ya comenzó para vivir el torneo más esperado a través de sus planes Full Hogar que incluyen pospago, internet y TV HD.

Nicaragua tendrá acceso completo al Mundial 2026 a través de Tigo Sports en alta definición

«En nuestra campaña quisimos reconocer a las figuras que son un orgullo nicaragüense, como Norchad Omier, un talento en ascenso que brilla como prospecto en la NBA; el Real Estelí, que nos representa en cada partido tanto nacional como internacional; y Don Joaco, quien es reconocido por resaltar nuestra cultura a través de su contenido, quienes, junto a la voz del legendario comentarista Luis Omar Tapia, narra como en el Team Tigo están los Mejores», expresó Michael Hernández, director de Marketing de Tigo Nicaragua.

La nueva campaña de Tigo Nicaragua es un homenaje a la pasión que despierta el fútbol y la conexión que genera en cada rincón del país. La marca busca fortalecer su cercanía, recordando que el fútbol no solo se vive en las canchas, sino también en los hogares, las calles, y cada espacio donde una pantalla enciende la emoción deportiva.

Experiencia completa para todos los clientes

«Queremos que cada cliente viva esta experiencia al máximo, junto a la Mejor Red de Nicaragua, porque cuando el Mundial comienza, lo vivimos todos juntos», expresó Giancarlo Peñalba, director comercial B2C de Tigo Nicaragua. Fiel a su promesa de conectar a Nicaragua, Tigo invita a vivir cada jugada, cada gol y cada emoción del torneo más esperado, ofreciendo la mejor experiencia de entretenimiento dentro y fuera de casa.

La emoción deportiva no termina con el torneo de 2026. Tigo Sports también llevará a las pantallas nicaragüenses la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2030, reafirmando su compromiso de seguir conectando a todo un país con la pasión que solo el fútbol puede despertar. Desde ya, la marca se prepara para seguir haciendo historia como canal oficial también del próximo Mundial.

Liderazgo tecnológico consolidado

Tigo Nicaragua es la marca comercial número 1 en el país en servicios de tecnología móvil y fija para personas y empresas, ofreciendo servicios digitales integrales que incluyen comunicaciones móviles de voz, televisión por cable e internet de alta velocidad. La empresa tiene su sede en Ofiplaza San Dionisio, en la pista suburbana de Managua, consolidando su posición como líder en el mercado de telecomunicaciones nacional.

Con esta alianza oficial con la FIFA, Tigo demuestra su capacidad para brindar contenido deportivo de clase mundial a los nicaragüenses, garantizando que ningún aficionado se pierda ni un solo momento de la Copa Mundial 2026 que promete ser una de las más emocionantes de la historia del fútbol internacional.