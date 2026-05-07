SINSA celebra a las madres nicaragüenses con campaña «Donde está mamá todo es posible»
Mayo, mes en el que celebramos al amor más grande, la Madre, Sinsa lanza su campaña “Donde está mamá todo es Posible”, una iniciativa que premia a mamá y les rinde homenaje por su amor incondicional, entrega y presencia constante de las mamás en nuestras vidas.
El objetivo de la campaña tiene como objetivo agradecer a mamá por hacer posibles innumerables momentos, desde antes de nacer hasta la vida adulta, acompañando cada paso con amor, fortaleza y dedicación.
Stephanie Flores, gerente de marcas de Sinsa dijo “Más que una campaña, es un reconocimiento sincero. Todos tenemos una historia con mamá y cuando la pensamos recordamos ese apoyo incondicional que nunca falla. En Sinsa quisimos capturar ese sentimiento y decirle gracias por todo lo que hace posible cada día”.
Todos los clientes de SINSA participan en esta campaña al realizar sus compras al cash o con financiamiento, y podrá ganar: 8 televisores LG de 70 pulgadas, por compras de aires, 3 aires acondicionados portátiles por compras de aires LG.
Además, un combo completo para el hogar TV Led 75 pulgadas, una refrigeradora Inverter, aire acondicionado BTU y aire portátil BTU por compras de 7 mil 400 córdobas en productos Lanco.
También un Gift Card de 10 mil 987.29 córdobas por compras desde 899 córdobas más IVA en productos Modelo y 3 cubetas de pintura látex Super Coat Lanco por compras desde 5 mil córdobas en productos lanco.
La campaña “Donde está mamá todo es posible” inició el 4 de mayo y finaliza el 31 del mismo mes, en las 13 sucursales de SINSA a nivel nacional. Usted podrá encontrar ofertas especiales para hacer cada espacio de Mamá un lugar especial: refrigeradoras, cocinas, lavadoras, aires acondicionados, televisores, parlantes, muebles de terrazo, barbacoas, acabos y más.