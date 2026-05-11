Ferias de la Dignidad Nacional generaron ingresos de 2 millones 900 mil córdobas

En un ambiente de unidad y orgullo patrio, las familias nicaragüenses protagonizaron un total de 125 Ferias de Emprendimientos a nivel nacional bajo el lema “Dignidad, Patria y Libertad”.

Nicaragua: 125 ferias generan C$2.9 millones

Estos espacios de comercio popular lograron reunir a 1,194 protagonistas, quienes generaron ingresos aproximados de 2 millones 900 mil córdobas, consolidando el Modelo de Trabajo y Prosperidad que impulsa la economía local en todo el país.

Durante la semana del 04 al 10 de mayo, emprendedores, artesanos y productores de diversos departamentos demostraron su capacidad productiva y talento.

En distintos puntos de venta se ofertaron textiles, artesanías, artículos de cuero, accesorios y dulces tradicionales.

Asimismo, se destacó la comercialización de productos con identidad cultural como café, miel, vinos artesanales, tejidos en fibras naturales y una variada muestra de la gastronomía popular y productos frescos del campo.

Estas ferias representan espacios fundamentales para el encuentro y la convivencia familiar, donde se promueve el trabajo digno y la restitución de derechos.

Además de dinamizar la economía de los pequeños negocios, estas actividades reafirman el compromiso de las familias nicaragüenses con la paz, la estabilidad y la seguridad, pilares esenciales para el desarrollo social y económico de Nicaragua.

XXX