Prepárate para la XV Feria Internacional del Caballo Nicaragua 2026

Más de 160 equinos de las mejores razas de Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador, serán exhibidas durante la Décima Quinta Feria Internacional del Caballo Nicaragua 2026, a realizarse del 21 al 25 de mayo, en el kilómetro 7.5 de la carretera Managua a Masaya.

Caballos Nicaragua 2026: 160+ razas de Centroamérica en Managua

Juan Francisco Flores, miembro del Comité Organizador de la XV Feria Internacional del Caballo Nicaragua 2026, destacó que Nicaragua tiene el privilegio de ser sede de éste evento, el cual se realizó el año pasado en Costa Rica, y donde destacamos con nuestra ganadería.

Durante los 4 días, las familias podrán disfrutar de la exhibición y juzgamiento de ganado, show especial de barrileras, yeguadas, música en vivo, conocer las ofertas de vehículos, accesorios, otros artículos y servicios del rubro.

De nueve de la mañana a la media noche, será el horario de la Décima Quinta Feria Internacional del Caballo Nicaragua 2026, a realizarse en el kilómetro 7.5 de la carretera Managua a Masaya, con un valor de entrada de 200 córdobas.

