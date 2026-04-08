Tu Nueva Radio Ya prepara La Madre Panza 2026

A mes y medio de celebrar a las madres nicaragüenses La Súper Líder del Dial ya empieza a organizar una de las celebraciones más queridas, originales y llenas de amor del dial con la edición número 23 de La Madre Panza.

Para esta nueva celebración Tu Nueva Radio Ya calienta motores para rendir homenaje, como se lo merecen, a esas guerreras de vida y las futuras mamás nicaragüenses.

La tradición de La Madre Panza promete este año más sorpresas, aplausos y emociones en todo el país.

Nuestro concurso estrella es medir la pancita más hermosa, símbolo de vida, amor y esperanza para lo cual las mujeres embarazadas de todo el país podrán inscribirse y vivir una experiencia única, llena de premios, cariño y reconocimiento.

Por lo que invitamos a las mamas que se encuentran en la dulce espera de su primer , segundo, tercero o cuarto hijo, etc, estén atentas para venir a nuestros estudios e inscribirse en el concurso de La Madre Panza.

El año pasado, la emoción se vivió al máximo con la victoria del primer lugar de Eveling Suhey Reyes, quien con 7 meses de embarazo de su quinto hijo y una pancita de 57 centímetros conquistó al público y al jurado, llevándose increíbles premios a su natal Diríamos en Granada.

A esta celebración nos podrán acompañar todas las familias y vivir junto a Tu Nueva Radio Ya La Madre Panza 2026 con toda la alegría.

