Rebajan pena y otorgan libertad a Tiktoker «La Rubia» bajo medidas cautelares

El Tribunal de Apelaciones Circunscripción Sur ordenó liberar al Tiktoker Carlos Humberto Molina Sandoval, de 24 años, mejor conocido como “La Rubia”, tras revocar la sentencia que lo condenaba a 30 años de prisión.

Profesora y su esposo mueren atropellados por Tiktoker La Rubia

En revisión de condena, el tribunal recalificó los cargos de Homicidio en Grado de Dolo Eventual a Homicidio Imprudente contra el encausado por la muerte en accidente de tránsito de Ana Echeverry y su pareja Jaiminton Pérez.

La resolución fue dictada el 7 de diciembre, a las 4 de la tarde, luego de que el tribunal dio lugar al recurso de apelación del defensor técnico, quien subrayó que el delito de homicidio a título de dolo eventual no existe en la ley.



En la resolución del tribunal de apelaciones se indica que, en lugar de cumplir los 30 años dictados por el juez, ahora “La Rubia” debe de cumplir únicamente cuatro años de prisión, dos por cada víctima.



Además, al acusado se le otorgó el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, bajo la prohibición de salir del país sin autorización judicial, asistir a lugares de expendio de licor y comunicarse con familiares de las víctimas.



También debe presentarse a los juzgados de Rivas una vez al mes hasta cumplir la condena, someterse a tratamiento psicológico y alcoholismo y presentar constancia de la atención brindada en los centros especializados.



Al final del documento aprobado por el Tribunal señala que contra esa resolución cabe el recurso de casación, de conformidad con el artículo 386 del Código Procesal Penal, lo que indica que la parte afectada podría protestar.



La desgracia vial ocurrió la madrugada del 25 de agosto del 2024, en el kilómetro 115 de la carretera Panamericana Sur, el municipio de Rivas.



Según la acusación, “La Rubia” iba conduciendo el automóvil placas RI 37582, con un grado de alcohol por litro de sangre. Al no guardar la distancia impactó la moto matrícula RI 37582, en que viajaban Jaiminton Pérez y Ana Echeverry, quienes murieron de forma inmediata.



Sin embargo, para “La Rubia”, no todo es felicidad pues recientemente su madre Ana Sonia Molina De la Rocha, fue condenada a tres años de prisión y 100 días multa por posesión de estupefacientes.