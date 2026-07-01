Encuentran en estado de descomposición cuerpo de médico rivense

La Policía Nacional investigan las causas de muerte del médico Francisco Alvarado Gómez de 86 años, cuyo cadáver fue encontrado la tarde de este miércoles, en el interior de su vivienda ubicada en el barrio Eduardo Alvarado de la ciudad de Rivas.

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Tu Nueva Radio Ya conoció que el doctor Alvarado Gómez, habitaba solo en la vivienda y el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo del cuerpo se realizó gracias al llamado que hicieron vecinos. “Ya teníamos varios días de no ver al doctor, y se sentía un olor fétido que salía de esa propiedad, por lo que hicimos el llamado a la policía”, dijo una vecina.

En los años 90s el doctor Alvarado Gómez, era propietario de una farmacia en Rivas, donde era muy querido por las familias.