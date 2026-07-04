El Ministerio del Interior del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua emitió un comunicado oficial para informar al pueblo nicaragüense sobre la situación del Señor Obispo Emérito, Abelardo Mata.

A continuación, comunicado íntegro:

El Ministerio del Interior del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua informa a nuestro Pueblo que luego de una necesaria indagación sobre origen de propiedades y vínculos familiares que no coinciden con la condición sacerdotal del Señor Obispo Emérito Abelardo Mata, este ha retornado a su vivienda, donde permanece en perfectas condiciones.

El Señor Abelardo Mata ha brindado declaraciones sobre distintos episodios violatorios de las Leyes Nacionales, que el Pueblo nicaragüense ha conocido en diferentes momentos y tiempos.

Al retornar a su lugar de residencia, el Obispo Mata ha reconocido que en todo momento ha sido tratado con respeto y la consideración que caracteriza a los organismos de investigación de nuestra Nicaragua.

Managua, 04 de Julio 2026

Ministerio del Interior