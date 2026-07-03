Motociclista sobrevive de milagro al caerle cabezal sin frenos

Un verdadero milagro dejó con vida al motociclista Dilan Alejandro Somarriba Mendieta, de 20 años, luego de que un cabezal sin frenos prácticamente le cayó encima, tras colisionar contra otros vehículos y varios pequeños negocios, la mañana de este viernes.

Motociclista vive de milagro al caerle encima un cabezal

El múltiple accidente ocurrió en el kilómetro 16 de la carretera Sur, en el municipio El Crucero, por donde Dilan se desplazaba en la moto Suzuki negra placa M 326-020 con rumbo a Managua tras salir de su casa en la comunidad El Salto, en San Rafael del Sur.

Cazadores de noticias informaron que el percance vial se originó cuando al cabezal color azul placa M 335-058 conducido por Eustace Welsmin Coulson Pérez, de 51 años, se le fueron los frenos mientras circulaba cargado de material selecto hacia la capital.

El accidente ocurrió en el kilómetro 16 de la carretera Sur

En su desenfrenada carrera, el vehículo pesado colisionó primero contra el cabezal color blanco marca International matrícula M 416-254 manejado por Norwin Guillermo López Bone, quien afortunadamente resultó ileso.

Asimismo, el pesado vehículo impactó en un costado al camioncito marca Kia color blanco placas M 438-112 manejado por Orlando Vásquez Gutiérrez, quien también sólo sufrió el susto y daños en el vehículo.

Además, el cabezal sin frenos colisionó una moto marca Bajaj modelo Pulsar color gris con placa RI 43973, que estaba estacionada a un lado de la vía y causó afectaciones en la infraestructura de dos negocios de venta de ropa, una comidería, el bar La Pasadita y a una barbería.

El cabezal causó múltiples destrozos

En su carrera sin frenos, el pesado vehículo también atropelló al niño Josué Salgado Mondoy, de 9 años y a Exania del Carmen Orozco Castro, de 49, quienes iban circulando a pie a orillas de la carretera.

Luego el furgón su volcó en el preciso momento en que pasaba a orillas del joven Dilan Somarriba, quien quedó atrapado con lesiones en su cuerpo, bajo la estructura del pesado vehículo en tanto su motocicleta quedó destrozada.

Motociclista sobrevive de milagro al caerle cabezal sin frenos #Managua#Nicaraguapic.twitter.com/FNBn7bfIVC — La Nueva Radio YA (@nuevaya) July 3, 2026

Tanto los peatones lesionados como el motociclista Dilan Somarriba y el furgonero Eustace Welsmin Coulson también fueron trasladados al hospital Fernando Vélez Páiz con golpes de consideración

Al punto del accidente se trasladaron miembros de los Bomberos Unidos para ayudar en la emergencia y miembros de la Policía Nacional de la delegación de El Crucero para regular el trafico e investigar las causas exactas del accidente.