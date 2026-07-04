Ejército de Nicaragua incauta 5.7 kilos de cocaína en Nueva Guinea

Mediante el servicio operativo del 5 Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua , en el sector del puente Río Plata, a 3.5 kilómetros al sureste del municipio de Nueva Guinea, Costa Caribe Sur, incautó 5 paquetes rectangulares de cocaína con un peso total de 5.7 kilos.

A la nueve de la noche de ayer, eran trasladados por un sujeto a bordo de motocicleta sin placa, mismo que al detectar la presencia de las tropas se dio a la fuga, dejando la droga abandonada junto a la motocicleta.

El Ejército de Nicaragua en cumplimiento a la Estrategia de Estado “Muro de Contención” y en el marco de la Operación “Dignidad Nacional”, la droga incautada y la motocicleta fueron entregadas a las autoridades correspondientes.