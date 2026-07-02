Pasajera de moto fallece en colisión entre dos motos en el 7 Sur, Managua

La joven Francela Guadalupe Bermúdez de 22 años, perdió la vida de forma inmediata al ser impactada la motocicleta placa M 317-769 que conducía su esposo Ángel Steven Flores Flores de 21 años, por otra cabra mecánica matrícula M 281-303 manejada por Marcelo Fariñas.

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El violento accidente de tránsito se registró la noche de este miércoles, frente a un supermercado ubicado en el sector del 7 Sur, aquí en Managua.

Cazadores de noticias informaron que Ángel viajaba en la moto junto a su esposa Francela y la hija de ambos de iniciales K.F.B a realizar unas compras al supermercado cuando fueron impactados por la otra moto en que viajaban Marcelo y Roberto Hernández, ambos de 20 años.

“La pareja que viajaba en la moto con su niña, iban a ingresar al supermercado, cuando la otra moto en que viajaban los chavalos se los pasaron llevando”, dijo un taxista a Tu Nueva Radio Ya.

Miembros de la Cruz Blanca trasladaron a Ángel Flores y su hija a un centro asistencial, debido a las lesiones que sufrieron, en tanto, agentes policiales investigan el caso para determinar la responsabilidad de los involucrados.

