Indigente muere impactado por un taxi en Mateare, Managua

De forma inmediata murió un ciudadano de aspecto indigente, de identidad desconocida, luego de ser violentamente, impactado por el vehículo taxi placas M 06-024 conducido por Besaid Antonio Hernández Gutiérrez de 37 años.

El accidente de tránsito se registró la noche de este sábado, de la rotonda El Doral, un kilómetro al noroeste, en el municipio de Mateare, en Managua.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que supuestamente, el indigente se cruzó las vallas de concreto que dividen los carriles de la vía, irrumpiendo al paso del taxi, cuyo conductor no pudo hacer nada para evitarlo.

“Yo voy circulando normal en mi vía, de repente el señor se me cruzó al frente y no pude evitar impactarlo…Yo ando trabajando, llevaba dos pasajeros”, dijo a Tu Nueva Radio Ya, Besaid, habitante de la comarca Los Braciles.

Las autoridades de la Policía Nacional se movilizaron al lugar para indagar más detalles y determinar la responsabilidad de los involucrados.