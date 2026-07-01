Un hombre de identidad desconocida, vestido de amarillo, puso en riesgo la vida de dos policías al atacarlos con un cuchillo en una calle de Diriamba, Carazo, la mañana de este miércoles.

Atacan a dos policías en Diriamba

Supuestamente el hecho ocurrió luego de que el hombre desatendió una señal de tránsito mientras circulaba en moto y al acercarse los policías decidió enfrentarlos con un arma blanca.

Al ver la actitud agresiva del sujeto, uno de los policías trató de desarmarlo lanzándole la macana de hule, pero el sujeto más bien logró agarrarla para utilizarla en sus ataques.

Finalmente, los agentes lograron detener al sujeto y llevarlo a la delegación policial en donde sería puesto a la orden de las instancias competentes para ser acusado por atentar contra la autoridad y sus agentes.

Hombre ataca con cuchillo a dos policías en Diriamba #Nicaraguapic.twitter.com/0pVUMsZDwk — La Nueva Radio YA (@nuevaya) July 1, 2026

Las imágenes que circulan en redes sociales solo trajeron a la memoria el caso de dos policías que hace 13 años fueron asesinados y dos más heridos con machete en una delegación policial en Chontales, por el sujeto Carlos Antonio Dávila Chavarría, quien también vestía de amarillo.

