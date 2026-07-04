El nicaragüense Glesbin Robaan Avilez Hernández, de 27 de años de edad, murió al ser arrollado, junto a otro conductor de camión, en el Puesto Fronterizo de Peñas Blancas, departamento de Rivas.

Avilez Hernández, quien también era conductor de camión, se disponía comprar café, y ocurrió la fatalidad por un conductor irresponsable de vehículo liviano que se dio a la fuga.

El sobreviviente a la embestida, fue trasladado grave al hospital de Rivas, por una ambulancia de bomberos. La Policía Nacional investiga el caso.