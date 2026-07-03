Nicaragua y Costa Rica sellan acuerdo contra malaria en frontera

Los ministerio de Salud de Nicaragua y Costa Rica firmaron este viernes, en Peñas Blancas, un Acuerdo Binacional que tiene como objetivo principal la eliminación de la malaria en las comunidades ubicadas a ambos lados de la línea fronteriza.

Nicaragua y Costa Rica firman acuerdo para eliminar la malaria en la frontera

Este importante instrumento binacional fortalecerá de manera directa la coordinación entre los dos países vecinos para robustecer la vigilancia epidemiológica, asegurar la detección y atención oportuna de la enfermedad.

También ayudará a optimizar el control del mosquito transmisor, dinamizar el intercambio de información y garantizar el abastecimiento mutuo de medicamentos y pruebas diagnósticas.

La firma del convenio estuvo a cargo del Dr. Carlos Sáenz Torres, Viceministro y Secretario General del Ministerio de Salud de Nicaragua, y del Dr. Juan Carlos Esquivel Sánchez, Viceministro de Salud de Costa Rica.

Con este acuerdo, el Gobierno de Nicaragua reafirma su permanente vocación por la unidad centroamericana y continúa estrechando los lazos de cooperación con la hermana República de Costa Rica en aras de proteger la salud y la vida de las familias fronterizas.