Nicaragua y Costa Rica sellan acuerdo contra malaria en frontera
Los ministerio de Salud de Nicaragua y Costa Rica firmaron este viernes, en Peñas Blancas, un Acuerdo Binacional que tiene como objetivo principal la eliminación de la malaria en las comunidades ubicadas a ambos lados de la línea fronteriza.
Este importante instrumento binacional fortalecerá de manera directa la coordinación entre los dos países vecinos para robustecer la vigilancia epidemiológica, asegurar la detección y atención oportuna de la enfermedad.
También ayudará a optimizar el control del mosquito transmisor, dinamizar el intercambio de información y garantizar el abastecimiento mutuo de medicamentos y pruebas diagnósticas.
La firma del convenio estuvo a cargo del Dr. Carlos Sáenz Torres, Viceministro y Secretario General del Ministerio de Salud de Nicaragua, y del Dr. Juan Carlos Esquivel Sánchez, Viceministro de Salud de Costa Rica.
Con este acuerdo, el Gobierno de Nicaragua reafirma su permanente vocación por la unidad centroamericana y continúa estrechando los lazos de cooperación con la hermana República de Costa Rica en aras de proteger la salud y la vida de las familias fronterizas.