Madre de Tiktoker «La Rubia» es enviada 3 años de cárcel por tráfico de drogas

Ana Sonia Molina De la Rocha, madre del tiktoker granadino conocido como «La Rubia», fue condenada a 3 años de prisión y 100 días de multa, tras ser encontrada culpable del delito de posesión o tenencia de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

Ana Sonia Molina de la Rocha, de 49 años, mamá del tiktoker La Rubia

La señora Molina De la Rocha, estará privada de libertad hasta el 30 de octubre del 2028, según la sentencia dictada ayer en el Juzgado Distrito Penal de Audiencia de Granada.

La fiscalía, indicó que la Ana Molina, fue capturada el 28 de octubre pasado al allanar su vivienda en el barrio San Ignacio, de la ciudad de Granada, donde la policía le encontró en un envoltorio de plástico sobre su cama, 16.3 gramos de cocaína, así como un bolso estilo canguro que sostenía entre sus hombros donde tenía un teléfono celular y dinero en efectivo.

Sentencia a «La Rubia» 20 años de prisión por muerte en accidente de tránsito

El pasado 18 de noviembre Ana Sonia Molina De la Rocha, en audiencia inicial admitió su delito, por lo que se procedió al debate de pena, donde la defensa y la fiscalía pidieron 3 años de prisión y 100 días de multa, la misma que fue dictada por el juez.

Ahora la señora Ana Molina, estará presa al igual que su hijo el Tiktoker Carlos Humberto Sandoval Molina, “La Rubia”; sentenciado a 20 años de prisión por la muerte en accidente de tránsito en Rivas de una pareja.

Igualmente otros dos hijos de la señora Molina De la Rocha, también están presos por diversos delitos, por lo que son cuatro los miembros de esta familia que están en prisión.

