Microbús mata a mujer al prensarla contra una rastra en carretera Panamericana Norte

La ciudadana identificada preliminarmente, como Rosaura Ortega, murió la noche de este sábado al ser arrollada por un microbús y prensada contra una rastra, en la comarca El Madroño, kilómetro 64 y medio de la carretera Panamericana Norte.

Según cazadores de noticias, el conductor del microbús se salió de su vía al momento de esquivar a un peatón, al que paso golpeando, en la maniobra, prensó contra la rastra a doña Rosaura, quien justo en ese momento caminaba a orillas de la vía, por donde estaba aparcada la rastra.

Doña Rosaura, supuestamente, acaba de salir de una fiesta y se dirigía a dejar a su hijo a la casa, pues se le había quedado dormido. “El niño sufrió múltiples golpes, por lo que fue trasladado a un centro asistencial”, dijo un testigo.

Las personas en el lugar enseguida hicieron el llamado a miembros de socorro para que atendieran a los lesionados y a las autoridades de la Policía Nacional, encargada de investigar a fondo el caso.

Tu Nueva Radio Ya conoció que doña Rosaura, era muy conocida en la zona por vender tajaditas de plátano.